Covid: Vacina mais infecção podem levar a meses de imunidade; entenda

Nesta edição do “CBN Vitória Especial Coronavírus”, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação de que mesmo as pessoas que tiveram Covid-19 recebem benefícios duradouros de um curso completo de vacinação, de acordo com três estudos recentes divulgados na “Nature”. Ethel explica que a imunidade 'híbrida' causada pela vacinação e infecção é duradoura, conferindo proteção altamente eficaz contra a doença sintomática por pelo menos seis a oito meses após a vacinação. Os dados no entanto, foram coletados antes do surgimento da variante Omicron. Ouça a análise.