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Especial Coronavírus

Covid: Vacina mais infecção podem levar a meses de imunidade; entenda

Quem explica detalhes das pesquisas é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:13

Publicado em 

11 abr 2022 às 12:13
Aplicação da vacina para a Covid-19
Aplicação da vacina para a Covid-19 Crédito: Sergio Melo/Fiocruz
Nesta edição do “CBN Vitória Especial Coronavírus”, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação de que mesmo as pessoas que tiveram Covid-19 recebem benefícios duradouros de um curso completo de vacinação, de acordo com três estudos recentes divulgados na “Nature”. Ethel explica que a imunidade 'híbrida' causada pela vacinação e infecção é duradoura, conferindo proteção altamente eficaz contra a doença sintomática por pelo menos seis a oito meses após a vacinação. Os dados no entanto, foram coletados antes do surgimento da variante Omicron. Ouça a análise. 
CBN Especial Coronavírus - 11-04-22.mp3

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