Covid: vacina da Pfizer tem 100% de eficácia em teste com adolescente

Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia de que os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram na última semana que sua vacina contra a covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. O imunizante já tinha autorização para ser aplicado em jovens a partir dos 16 anos. As farmacêuticas explicaram que a vacina desencadeou respostas robustas de anticorpos, "excedendo aquelas registradas anteriormente em participantes vacinados com idade entre 16 e 25 anos", e foi bem tolerada. O estudo foi feito com 2.260 adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos. No ensaio, 18 casos de Covid-19 foram observados no grupo placebo contra nenhum no grupo vacinado. Segundo o comunicado, os resultados apontaram forte imunogenicidade em um subconjunto de adolescentes um mês após a aplicação da segunda dose. Confira a análise completa!