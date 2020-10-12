Covid: o que a ciência testa descobrir sobre os "supertransmissores?"

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel destaca os chamados "supertransmissores" do novo coronavírus - um assunto que tem mobilizado a atenção da ciência em meio à pandemia. Apesar de ainda não se ter a caracterização de quem eles são, estudos científicos sinalizam que são indivíduos com maior capacidade de disseminar a doença. Com a palavra, Ethel. "A ciência ainda está em busca das respostas sobre quem são esses "supertransmissores" e por que isso acontece. Mas o que já sabemos é que, sim, existem pessoas que são responsáveis por aumentar muito a transmissão.