Covid no ES: vacinação reduz internações; e cuidados com Dia das Mães

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca que a vacinação contra a Covid-19 já está fazendo com que o número de internações e mortes diminua entre as pessoas mais idosas - é o que apontam os dados das primeiras 17 semanas epidemiológicas deste ano, retirados do Painel Covid-19 e divulgados pela própria comentarista.