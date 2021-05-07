Covid no ES: vacinação reduz internações; e cuidados com Dia das Mães

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca que a vacinação contra a Covid-19 já está fazendo com que o número de internações e mortes diminua entre as pessoas mais idosas - é o que apontam os dados das primeiras 17 semanas epidemiológicas deste ano, retirados do Painel Covid-19 e divulgados pela própria comentarista.
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Outro assunto abordado são os cuidados de biossegurança para o segundo Dia das Mães em meio à pandemia. "Todo mundo de máscara, mesmo os vacinados", orienta. Ouça.