Covid: mortes e internações dão sinais de alta no Brasil

Um importante alerta. Após uma trajetória de queda que durou dois meses ininterruptos, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o quadro sintomático compatível com a covid-19, voltou a entrar em tendência de alta na última semana no país. O número de internações, que parou de se reduzir há um mês, também dá sinais de estar subindo, indicam dois núcleos de cientistas, um na Fiocruz e outro no Observatório Covid-19 BR, com várias instituições de pesquisa. Este é um dos alertas trazidos pela comentarista Ethel Maciel nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".