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Especial Coronavírus

Covid: mortes e internações dão sinais de alta no Brasil

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 12:05

Publicado em 

23 ago 2021 às 12:05
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Um importante alerta. Após uma trajetória de queda que durou dois meses ininterruptos, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o quadro sintomático compatível com a covid-19, voltou a entrar em tendência de alta na última semana no país. O número de internações, que parou de se reduzir há um mês, também dá sinais de estar subindo, indicam dois núcleos de cientistas, um na Fiocruz e outro no Observatório Covid-19 BR, com várias instituições de pesquisa. Este é um dos alertas trazidos pela comentarista Ethel Maciel nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".
CBN Especial Coronavírus - 23-08-21.mp3

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