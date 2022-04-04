Covid longa: sequelas podem durar meses e até anos

Dois anos após o início da pandemia, há inúmeros relatos de pessoas que ainda sentem sintomas da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 10% e 20% dos pacientes considerados curados da Covid-19, por já não terem o vírus Sars-CoV-2 detectável em exames, podem apresentar alterações no organismo que os levam a desenvolver a chamada Covid longa. Estudos indicam que a maioria das pessoas consegue se reabilitar, mas outras mantêm os sintomas. Ouça análise da comentarista Ethel Maciel.