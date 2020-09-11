Covid: formação de comitê de vacinação preocupa e a pesquisa com BCG

Coronavírus, Sars-Cov-2, vacina Crédito: Pixabay

Já apresentada na última segunda-feira (07) no programa CBN Vitória, nesta sexta-feira (11), a epidemiologista Ethel Maciel também se junta ao time do CBN Cotidiano, nas tardes da 92,5 FM, para atualizar as últimas descobertas e atualizações sobre o novo coronavírus. Nesta edição do quadro, Ethel explica quais pontos observar no processo de suspensão da vacina de Oxford e a reação a uma paciente durante a fase 3 da pesquisa. E ainda: ponto a ponto sobre as diferenças entre as três vacinas com potencial de serem distribuídas no Brasil: a vacina britânica, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford; a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, da China; e a Sputnik V, da Rússia.

A comentarista também relata a preocupação da comunidade científica com a criação pelo Governo Federal do grupo de trabalho para a distribuição da vacina para a população. "Não há ninguém que represente o controle social ou especialista", alerta

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Ethel Maciel - 11-09-20