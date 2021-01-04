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Covid: festas e verão devem causar impacto nos números da pandemia

Confira as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:33

Publicado em 

04 jan 2021 às 13:33
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que as festas de fim de ano - Natal e Ano Novo - e o verão deverão ter impacto maior nas mortes causadas pelo novo coronavírus do que o início da pandemia, em março. Especialistas ouvidos pelo site UOL, por exemplo, na última semana, preveem pico como consequência dos encontros e aglomerações na reta final de 2020 e início do próximo ano. Ethel analisa esse cenário e também aponta os desafios no enfrentamento à pandemia para 2021. A especialista também explica que, com as férias de janeiro, e a maior chance de interação social entre as pessoas, o risco de mais mortes em janeiro, em decorrência da doença, aumentam. Confira a análise!

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