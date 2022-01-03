Covid em cruzeiros: para evitar contaminações, melhor estratégia é vacinação e testagem juntas

Todos os navios de cruzeiro que operam na costa brasileira confirmaram casos de Covid-19. Uma nota técnica publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aponta que, nas cinco embarcações somadas, há um total de 301 infectados, entre passageiros e tripulantes. A situação é mais grave no navio Costa Diadema onde foi reportada transmissão comunitária entre os viajantes. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel aponta, por exemplo, que a estratégia de saúde que engloba vacinação e testagem juntas, como já existe em aeroportos, pode ajudar a evitar novos casos de contaminação em viagens marítimas. Ouça a conversa completa!