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Covid: as recomendações da Fiocruz para evitar o contágio no Natal

Ouça as dicas da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

21 dez 2020 às 12:54
Em meio ao aumento de casos e óbitos pela covid-19 no país e com a chegada das festas de final de ano, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou uma cartilha com orientações de segurança para as festas de Natal e réveillon. O material inclui recomendações sobre como preparar e servir alimentos, organização do ambiente e medidas gerais de proteção para festividades em casa. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz destaques da publicação. A recomendação principal da instituição é que a forma mais segura é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que moram na mesma residência. Apesar disso, os especialistas reuniram dicas para reduzir os riscos. 
CBN Especial Coronavírus - 21-12-20
 

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