Covid: as recomendações da Fiocruz para evitar o contágio no Natal

Em meio ao aumento de casos e óbitos pela covid-19 no país e com a chegada das festas de final de ano, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou uma cartilha com orientações de segurança para as festas de Natal e réveillon. O material inclui recomendações sobre como preparar e servir alimentos, organização do ambiente e medidas gerais de proteção para festividades em casa. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz destaques da publicação. A recomendação principal da instituição é que a forma mais segura é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que moram na mesma residência. Apesar disso, os especialistas reuniram dicas para reduzir os riscos.