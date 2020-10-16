Covid-19: vacina chinesa vai começar a ser testada em crianças

Na última quarta-feira (14), foi realizado o segundo talk show CBN 2020, promovido pela CBN Vitória, e o tema em debate foi a corrida pela vacina da Covid-19. Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz notícias atualizadas do assunto: após a conclusão da etapa inicial da fase 3 de testes, a vacina Coronavac - do laboratório chinês Sinovac Biotech - vai começar a ser testada em crianças e adolescentes, com idades de 3 a 17 anos. A epidemiologista explica esse passo e também responde dúvidas dos ouvintes sobre imunização e futuro da doença. Ouça o quadro!