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CORRIDA PELA VACINA

Covid-19: vacina chinesa vai começar a ser testada em crianças

Ouça as explicações da epidemiologista Ethel Maciel sobre o assunto

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:00

Publicado em 

16 out 2020 às 18:00
Covid-19 Crédito: Cottonbro/Pexels
Na última quarta-feira (14), foi realizado o segundo talk show CBN 2020, promovido pela CBN Vitória, e o tema em debate foi a corrida pela vacina da Covid-19. Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz notícias atualizadas do assunto: após a conclusão da etapa inicial da fase 3 de testes, a vacina Coronavac - do laboratório chinês Sinovac Biotech - vai começar a ser testada em crianças e adolescentes, com idades de 3 a 17 anos. A epidemiologista explica esse passo e também responde dúvidas dos ouvintes sobre imunização e futuro da doença. Ouça o quadro!
CBN Especial Coronavírus - 16-10-20

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