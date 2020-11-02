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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Covid-19: há risco de transmissão de vírus pela água da piscina?

A comentarista Ethel Maciel explica se há o risco de contrair o novo coronavírus ao dar um mergulho na piscina

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:36

Publicado em 

02 nov 2020 às 09:36
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz as explicações em torno de uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas em tempos de pandemia: caso eu vá passar o tempo numa piscina, para dar aquele mergulho e dá uma refrescada, há o risco de contrair o novo coronavírus nesse ambiente? Ethel esclarece!
"Ainda não há evidências que o vírus transmita pela água, mas precisamos de manter o distanciamento, caso vá utilizar a piscina, da mesma forma do que devemos fazer no solo: manter o distanciamento de dois metros e frequentar essa piscina com as mesmas pessoas do círculo familiar - evitando se misturar a tantas pessoas desconhecidas", orienta. Pessoas que integram os grupos de risco, por sua vez, devem continuar evitando esses espaços. Acompanhe as explicações!
CBN Especial Coronavírus - 02-11-20
 

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