Covid-19: há risco de transmissão de vírus pela água da piscina?

Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz as explicações em torno de uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas em tempos de pandemia: caso eu vá passar o tempo numa piscina, para dar aquele mergulho e dá uma refrescada, há o risco de contrair o novo coronavírus nesse ambiente? Ethel esclarece!

"Ainda não há evidências que o vírus transmita pela água, mas precisamos de manter o distanciamento, caso vá utilizar a piscina, da mesma forma do que devemos fazer no solo: manter o distanciamento de dois metros e frequentar essa piscina com as mesmas pessoas do círculo familiar - evitando se misturar a tantas pessoas desconhecidas", orienta. Pessoas que integram os grupos de risco, por sua vez, devem continuar evitando esses espaços. Acompanhe as explicações!