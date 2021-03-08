Covid-19: estudo aponta quais são as melhores máscaras

Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus" a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que um estudo feito por pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, publicado na revista científica "Science" comparou a eficiência de 14 tipos de máscara. Os resultados mostraram que a mais eficaz é a N95, usada por profissionais de saúde. Máscaras cirúrgicas de três camadas e as de algodão também tiveram um bom desempenho. Confira o ranking das máscaras, de acordo com o estudo. A ordem é da que protege mais, para a que protege menos: