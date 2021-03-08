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CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS

Covid-19: estudo aponta quais são as melhores máscaras

Ouça as explicações da Ethel Maciel

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:32

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:32
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus" a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que um estudo feito por pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, publicado na revista científica "Science" comparou a eficiência de 14 tipos de máscara. Os resultados mostraram que a mais eficaz é a N95, usada por profissionais de saúde. Máscaras cirúrgicas de três camadas e as de algodão também tiveram um bom desempenho. Confira o ranking das máscaras, de acordo com o estudo. A ordem é da que protege mais, para a que protege menos:
CBN Especial Coronavírus - 08-03-21
1- N95
2- Máscara cirúrgica descartável
3- Máscara de polipropileno e algodão (o material sintético polipropileno é colocado entre duas camadas de algodão)
4- Máscara de polipropileno de amarrar (duas camadas de material sintético)
5 – Máscara de algodão de amarrar* (*De acordo com o estudo, todas as máscaras de algodão tiveram desempenho semelhante. A diferença está associada ao quão alto a pessoa fala e ao ajuste da máscara no rosto)
6- Máscara de amarrar feita com duas camadas de algodão*
7- N95 com válvula
8- Máscara de algodão costurada a mão*
9- Máscara de algodão plissado da empresa americana Hudson’s Hill, sediada na Carolina do Norte, de camada única*
10 – Máscara de algodão plissado de camada única*
11- Máscara de algodão plissado de camada dupla*
12 – Máscara feita com tecido de camiseta
13 – Bandana dobrada usada como máscara
14 – Gola de pescoço usada como máscara

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