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ESPECIAL CORONAVÍRUS

CoronaVac: testes apontam segurança para aplicação em crianças

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Março de 2021 às 12:09

Publicado em 

29 mar 2021 às 12:09
 
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como um dos destaques a informação de que a CoronaVac, vacina contra covid-19 da Sinovac Biotech, é segura e capaz de provocar reações imunológicas em crianças e adolescentes, segundo resultados de testes em fase inicial anunciados pela empresa chinesa na última semana. De acordo com Zeng Gang, pesquisador da Sinovac, a maioria das reações adversas foi branda. Duas crianças que receberam a dose menor tiveram febre alta e foram categorizadas como grau 3, segundo o especialista, que não quis apresentar mais detalhes.
Os dados preliminares ainda não foram publicados em revistas especializadas e/ou analisados pela comunidade científica. Os testes de estágio avançado da Sinovac no exterior, que testam a capacidade da vacina para impedir a doença covid-19, ainda não incluíram menores de idade. A empresa também está testando uma terceira dose como mais um reforço em ensaio clínico na China, com os participantes recebendo uma terceira dose cerca de oito meses após receberem a segunda, de acordo com informações do portal G1. Confira a análise sobre o assunto!
 
CBN Especial Coronavírus - 29-03-21

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