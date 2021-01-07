Coronavac tem eficácia de 78%; epidemiologista explica

O Instituto Butantan e o Estado de São Paulo, em coletiva de imprensa no início da tarde desta quinta-feira (07), divulgaram os dados brasileiros de eficácia da Coronavac, vacina produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Para casos leves, a eficácia é de 78%. Para casos moderados, graves e de internação, a eficácia comprovada é de 100%. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, o processo de pré-submissão do uso emergencial já foi iniciado junto à Anvisa. Assunto para análise de Ethel Maciel, nesta edição extraordinária do CBN Vitória Especial Coronavírus.