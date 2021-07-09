Coronavac previne 65% dos casos leves sintomáticos, aponta estudo chileno

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca um estudo que acompanhou 10,2 milhões de pessoas vacinadas com a Coronavac no Chile. O grupo de pesquisadores envolvidos constatou que a vacina tem 65% de eficácia geral (contra a doença sintomática), 87% contra internação, 90% contra necessidade de UTI e 86% contra morte. O trabalho foi publicado por cientistas coordenados pelo Ministério da Saúde do país na revista "New England Journal of Medicine", um dos periódicos médicos mais influentes do mundo. Os números são relativos a resultados obtidos entre 2 de fevereiro e 1º de maio deste ano na população chilena. Ouça a análise de Ethel Maciel: