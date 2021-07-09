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Vacina salva!

Coronavac previne 65% dos casos leves sintomáticos, aponta estudo chileno

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:42

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:42
Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac
Vacina Coronavac, do Instituto Butantan Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca um estudo que acompanhou 10,2 milhões de pessoas vacinadas com a Coronavac no Chile. O grupo de pesquisadores envolvidos constatou que a vacina tem 65% de eficácia geral (contra a doença sintomática), 87% contra internação, 90% contra necessidade de UTI e 86% contra morte. O trabalho foi publicado por cientistas coordenados pelo Ministério da Saúde do país na revista "New England Journal of Medicine", um dos periódicos médicos mais influentes do mundo. Os números são relativos a resultados obtidos entre 2 de fevereiro e 1º de maio deste ano na população chilena. Ouça a análise de Ethel Maciel:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 09/07/2021

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