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ETHEL MACIEL

Coronavac é eficaz contra variante P1, aponta estudo brasileiro

Ouça as análises da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:56

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:56
Coronavac Crédito: Fernando Madeira
Resultados preliminares de um estudo feito com 67.718 trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a vacina contra a covid-19 Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. A pesquisa do grupo Vebra Covid-19 é a primeira a avaliar a efetividade do imunizante em um local onde a variante P.1 é predominante. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus.
CBn Especial Coronavírus - 09-04-21.mp3
A comentarista destaca também o patamar de 10% de vacinados no Brasil e o pedido da Anvisa para atualizar a bula da vacina Astranezeca/Fiocruz. Ouça!

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