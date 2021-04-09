Coronavac é eficaz contra variante P1, aponta estudo brasileiro

Resultados preliminares de um estudo feito com 67.718 trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a vacina contra a covid-19 Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. A pesquisa do grupo Vebra Covid-19 é a primeira a avaliar a efetividade do imunizante em um local onde a variante P.1 é predominante. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus.