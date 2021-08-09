Contaminação do casal Tarcísio e Gloria: mesmo vacinados, não podemos nos descuidar

O casal Tarcísio Meira e Gloria Menezes segue internado em São Paulo após contraírem a Covid-19. A família contou que eles estavam isolados, durante toda a quarentena, num sítio no interior paulista e, "num descuido", os dois se contaminaram. Ambos já haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19. Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel alerta, entre outros assuntos, que mesmo vacinados não podemos nos descuidar dos cuidados contra a Covid-19.