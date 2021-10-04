Como reduzir riscos de Covid-19 no dia a dia após 2ª dose

Nas últimas semanas, prefeitos e governadores de várias partes do Brasil anunciaram um relaxamento das medidas de contenção da pandemia, que mantinham muitos espaços de convivência, como shoppings, restaurantes e estádios de futebol, fechados ou com horários e taxas de ocupação mais restritos. Mas quais são as recomendações básicas para retomar pouco a pouco a rotina e minimizar o perigo de pegar a Covid-19? Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", quem explica é a comentarista Ethel Maciel.