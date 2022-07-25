Como diferenciar Covid da gripe comum, apesar dos sintomas cada vez mais parecidos

Novas variantes vêm tornando cada vez mais difícil distinguir doença provocada pelo coronavírus da influenza. Especialistas alertam que as taxas de infecção continuam muito altas entre a população e que, embora as vacinas impeçam o desenvolvimento de um quadro grave de covid entre os imunizados, as pessoas mais vulneráveis, como os maiores de 65 anos ou imunossuprimidos, continuam em risco. Longe do que muitos podem pensar nos dias de hoje, o fato de os sintomas da covid tornarem quase impossível distinguir essa doença de outras causadas por vírus respiratórios como a gripe, não significa que devemos deixar de nos preocupar ou proteger os mais vulneráveis. Como, então, distinguir a covid da gripe? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".