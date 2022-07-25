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Especial Coronavírus

Como diferenciar Covid da gripe comum, apesar dos sintomas cada vez mais parecidos

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 11:34

Publicado em 

25 jul 2022 às 11:34
Gripe, pessoa gripada, Influenza
Gripe, pessoa gripada, Influenza Crédito: Pexels
Novas variantes vêm tornando cada vez mais difícil distinguir doença provocada pelo coronavírus da influenza. Especialistas alertam que as taxas de infecção continuam muito altas entre a população e que, embora as vacinas impeçam o desenvolvimento de um quadro grave de covid entre os imunizados, as pessoas mais vulneráveis, como os maiores de 65 anos ou imunossuprimidos, continuam em risco. Longe do que muitos podem pensar nos dias de hoje, o fato de os sintomas da covid tornarem quase impossível distinguir essa doença de outras causadas por vírus respiratórios como a gripe, não significa que devemos deixar de nos preocupar ou proteger os mais vulneráveis. Como, então, distinguir a covid da gripe? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus". 
CBN Vitória Especial Coronavirus - 25-07-22

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