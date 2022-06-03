Como a vacinação de pessoas de 50 anos ou mais com a D4 impacta cenário atual da pandemia

O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, afirmou nesta quinta-feira (2) que a pasta vai autorizar a oferta da quarta dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. Até agora, só pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos, podiam tomar a segunda dose de reforço (D4). Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A comentarista destaca que, após o evento de assinatura da portaria que regulamentou a telessaúde no país, Queiroga admitiu aumento no número de casos do coronavírus e atribuiu o fato às medidas de flexibilização. Ouça: