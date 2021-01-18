Com vacina, saiba os desafios da imunização a partir de agora

"Luz no fim do túnel está mais brilhante". Com essa fala, Ethel Maciel abriu o CBN Vitória Especial Coronavírus desta segunda-feira (18). O motivo? A aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac, do Instituto Butantan, e Oxford/Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz, nesta domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A primeira vacinada no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que é do grupo de risco e atua na linha de frente de enfrentamento à covid-19 em São Paulo. A comentarista analisou o início da vacinação no País e apontou os desafios da imunização a partir de agora. Ouça:
CBN Especial Coronavirus - 18-01-21.mp3