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1ª DOSE FOI APLICADA ONTEM (17)

Com vacina, saiba os desafios da imunização a partir de agora

Ouça o CBN Vitória Especial Coronavírus, com a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 12:40

Publicado em 

18 jan 2021 às 12:40
Enfermeira foi a primeira a receber dose da Coronavac no Brasil Crédito: Governo do Estado de São Paulo
"Luz no fim do túnel está mais brilhante". Com essa fala, Ethel Maciel abriu o CBN Vitória Especial Coronavírus desta segunda-feira (18). O motivo? A aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac, do Instituto Butantan, e Oxford/Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz, nesta domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A primeira vacinada no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que é do grupo de risco e atua na linha de frente de enfrentamento à covid-19 em São Paulo. A comentarista analisou o início da vacinação no País e apontou os desafios da imunização a partir de agora. Ouça:
CBN Especial Coronavirus - 18-01-21.mp3

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