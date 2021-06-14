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Especial Coronavírus

Cidades devem ser preparar para mutirão de vacinação com doses da Janssen

A comentarista Ethel Maciel fala sobre a necessidade de se utilizar esta vacina para imunizar a população adulta jovem, com idades entre 30 e 44 anos

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 12:07

Publicado em 

14 jun 2021 às 12:07
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Ministério da Saúde confirmou que o lote de 3 milhões de doses da vacina Janssen chega ao Brasil nesta terça-feira (15), após a farmacêutica Johnson & Johnson obter autorização do FDA, órgão regulador norte-americano. A expectativa é de que estas doses sejam distribuídas em poucos dias para as capitais e a imunização acontece já neste final de semana, já que a validade destas doses é 27 de junho. No quadro desta segunda-feira (14), a comentarista Ethel Maciel fala sobre a necessidade de se utilizar esta vacina para imunizar a população adulta jovem, com idades entre 30 e 44 anos. 
CBN Especial Coronavírus - 14-06-21.mp3

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