Cidades devem ser preparar para mutirão de vacinação com doses da Janssen

O Ministério da Saúde confirmou que o lote de 3 milhões de doses da vacina Janssen chega ao Brasil nesta terça-feira (15), após a farmacêutica Johnson & Johnson obter autorização do FDA, órgão regulador norte-americano. A expectativa é de que estas doses sejam distribuídas em poucos dias para as capitais e a imunização acontece já neste final de semana, já que a validade destas doses é 27 de junho. No quadro desta segunda-feira (14), a comentarista Ethel Maciel fala sobre a necessidade de se utilizar esta vacina para imunizar a população adulta jovem, com idades entre 30 e 44 anos.
CBN Especial Coronavírus - 14-06-21.mp3