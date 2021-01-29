Cepa de Manaus: entenda mais sobre o risco de ser mais transmissível

A nova cepa do novo coronavírus, denominada P.1, encontrada no Amazonas, preocupa cientistas. Um parecer internacional assinado por profissionais da USP, Oxford, King's College e Harvard, já aponta que a variante é tida como uma das principais suspeitas pela escala arrasadora da segunda onda de covid-19 que varreu Manaus.

Na análise de Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, a nova cepa tem capacidade maior de transmissão e vai se tornar dominante. Mas o alerta principal é para a grande chance de espalhamento da P.1 pelo resto do Brasil, o que já é investigado, e a possibilidade de surgirem mais casos graves. Ouça!