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a nova variante

Cepa de Manaus: entenda mais sobre o risco de ser mais transmissível

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:37

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:37
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
A nova cepa do novo coronavírus, denominada P.1, encontrada no Amazonas, preocupa cientistas. Um parecer internacional assinado por profissionais da USP, Oxford, King's College e Harvard, já aponta que a variante é tida como uma das principais suspeitas pela escala arrasadora da segunda onda de covid-19 que varreu Manaus.
CBN Especial Coronavirus - 29-01-21.mp3
Na análise de Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, a nova cepa tem capacidade maior de transmissão e vai se tornar dominante. Mas o alerta principal é para a grande chance de espalhamento da P.1 pelo resto do Brasil, o que já é investigado, e a possibilidade de surgirem mais casos graves. Ouça!

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