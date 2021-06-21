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Especial Coronavírus

Cenário devastador: Brasil atinge 500 mil mortos por Covid

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 12:21

Publicado em 

21 jun 2021 às 12:21
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil chegou a meio milhão de mortes pela Covid-19 neste último final de semana. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se tivéssemos mais vacinas e iniciado a imunização da população ainda em meados do passado. As projeções do Instituto de Métricas em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos apontam que até outubro esse número pode chegar a 727 mil, em um prognóstico mais otimista. No caso de algum evento que agrave a pandemia, como a disseminação de novas variantes, a estimativa salta para para 847 mil. Neste Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel analisa o cenário devastador.
CBN Especial Coronavírus - 21-06-21.mp3

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