Carnaval com responsabilidade sanitária: as estratégias contra a Covid-19

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica como curtir o Carnaval com responsabilidade sanitária. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 25/02/2022
Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:45
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta