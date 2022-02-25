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Carnaval com responsabilidade sanitária: as estratégias contra a Covid-19

Ouça a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:45

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:45
Máscara vira item de moda
Máscara vira item de moda Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica como curtir o Carnaval com responsabilidade sanitária. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 25/02/2022

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