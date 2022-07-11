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Especial Coronavírus

Cada pessoa que morreu de Covid-19 perdeu 17 anos de vida

Ouça a participação e análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 11:23

Publicado em 

11 jul 2022 às 11:23
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz como destaque a informação de que desde o início da pandemia de Covid-19, mais de 670 mil pessoas perderam a vida para a doença no Brasil. No Espírito Santo, foram mais de 14 mil óbitos, muitos deles prematuramente, antes da expectativa de vida média atual. Uma pesquisa foi realizada no Estado para avaliar esses anos perdidos de vida de forma prematura por causa da pandemia.
"Considerando os óbitos ocorridos no Estado até 22 de julho de 2021, quando contabilizávamos 11.786 mortes, foram 154.843 anos de vida perdidos devido às mortes prematuras por Covid-19. É importante ressaltar que esse é um resultado muito triste. Identificamos que, em média, cada pessoa que morreu por Covid-19 perdeu 17 anos de vida, chegando a 77 anos de vida perdidos a cada morte de uma criança", explica.
Ethel lembra que hoje no Espírito Santo, a expectativa de vida atual, de acordo com o IBGE, é de 79 anos, uma das maiores do país. "Ou seja: quando você nasce aqui, se nada fora do normal acontecer na sua vida, você pode esperar viver pelo menos até os 79 anos. Se sua condição de vida for melhor, você viverá mais que isso. A qualidade de sua condição de vida, em geral, determina o tempo até sua morte", analisa. Ouça a conversa completa!
CBN Vitória Especial Coronavírus - 11-0-7-22

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