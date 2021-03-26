Butanvac: o que se sabe sobre vacina brasileira contra Covid-19

O Brasil terá uma vacina contra a Covid-19 100% nacional. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, na manhã desta sexta-feira (26). Chamado "Butanvac", o imunizante usa a mesma tecnologia da vacina da gripe. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus! O que se sabe sobre a Butanvac? A comentarista explica. Ouça:
Testes podem começar em abril se a Anvisa autorizar. Produção começa em maio e pode entregar 40 milhões de doses a partir de julho. A tecnologia utilizada é a mesma da vacina da gripe, portanto é mais barata do que as outras vacinas contra Covid. A promessa é que a de que a vacina produza uma resposta imune maior que as vacinas atuais.