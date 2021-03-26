Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

é do BUTANTAN

Butanvac: o que se sabe sobre vacina brasileira contra Covid-19

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:16

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:16
100% brasileira, a vacina "Butanvac" foi desenvolvida pelo Instituto Butantan Crédito: Governo SP/Reprodução
O Brasil terá uma vacina contra a Covid-19 100% nacional. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, na manhã desta sexta-feira (26). Chamado "Butanvac", o imunizante usa a mesma tecnologia da vacina da gripe. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus! O que se sabe sobre a Butanvac? A comentarista explica. Ouça:
Testes podem começar em abril se a Anvisa autorizar. Produção começa em maio e pode entregar 40 milhões de doses a partir de julho. A tecnologia utilizada é a mesma da vacina da gripe, portanto é mais barata do que as outras vacinas contra Covid. A promessa é que a de que a vacina produza uma resposta imune maior que as vacinas atuais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados