Brasil x Argentina interrompido por descumprimento de protocolos da Covid

Pandemia e futebol. Agentes da Polícia Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram na tarde do domingo (5) no campo da Neo Química Arena, em São Paulo, para retirar quatro jogadores da Argentina que não cumpriram a quarentena contra a disseminação do coranavírus. Com isso, o time argentino se retirou do campo em que disputaria partida contra a seleção brasileira. Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel avalia a decisão da Agência como acertada e fala, por exemplo, dos protocolos que deveriam ter sido seguidos pela equipe argentina. Ouça a análise completa!