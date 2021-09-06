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Entenda o que aconteceu

Brasil x Argentina interrompido por descumprimento de protocolos da Covid

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel sobre o assunto. O ex-goleiro e comentarista de esportes da Rede Gazeta, Paulo Sérgio, também falou sobre o episódio

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 12:23

Publicado em 

06 set 2021 às 12:23
Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias
Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Pandemia e futebol. Agentes da Polícia Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram na tarde do domingo (5) no campo da Neo Química Arena, em São Paulo, para retirar quatro jogadores da Argentina que não cumpriram a quarentena contra a disseminação do coranavírus. Com isso, o time argentino se retirou do campo em que disputaria partida contra a seleção brasileira. Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel avalia a decisão da Agência como acertada e fala, por exemplo, dos protocolos que deveriam ter sido seguidos pela equipe argentina. Ouça a análise completa!
CBN Especial Coronavírus - 06-09-21.mp3
O ex-goleiro e comentarista de esportes da Rede Gazeta, Paulo Sérgio, também falou sobre o episódio envolvendo a seleção argentina e lamentou o ocorrido. Acompanhe a sua análise!
Flash Paulo Sergio - 06-09-21.mp3

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