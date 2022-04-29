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CBN Vitória Especial Coronavírus

Brasil não registrou mortes de crianças ou adolescentes por efeito da vacina da Covid-19

As explicações são da comentarista Ethel Maciel!

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:01

Publicado em 

29 abr 2022 às 19:01
Covid-19 em crianças
Covid-19 em crianças Crédito: Canva
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel fala sobre o último boletim epidemiológico da Covid-19 do Ministério da Saúde, que informou que nenhuma criança ou adolescente (de 5 a 18 anos) morreu em decorrência de efeito adverso das vacinas. Trinta e oito óbitos foram investigados, mas nenhum deles estava relacionado à imunização. No boletim, a pasta reforçou que as vacinas são seguras e apresentam excelente perfil de risco benefício "já tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira, com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença". Acompanhe as explicações completas!
CBN Especial Coronavírus - 29-04-22.mp3

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