Brasil corre risco de passar por uma quarta onda da Covid-19

A comentarista Ethel Maciel alerta que o Brasil corre sério risco de passar por uma nova onda da Covid-19. Segundo a epidemiologista, o aumento de casos pode estar relacionado a inúmeros fatores, entre eles à cobertura vacinal desigual. Neste domingo (23) o Brasil completou nove dias seguidos com uma média diária de mortes pela Covid-19 acima de 100.

A 'varíola dos macacos', uma doença incomum presente no continente africano há décadas, começou a ser identificada nos Estados Unidos, Europa e Oceania. Na América do Sul, a Argentina também registra caso da doença. A disseminação do vírus acendeu o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que discute se a contaminação possui o risco de ser uma ameaça global. O momento é ainda mais delicado devido ao mundo ainda enfrentar a pandemia da Covid-19.