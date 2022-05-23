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CBN Especial Coronavírus

Brasil corre risco de passar por uma quarta onda da Covid-19

Quem explica é a epidemiologista e comentarista da CBN Vitória, Ethel Maciel

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 11:20

Publicado em 

23 mai 2022 às 11:20
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
A comentarista Ethel Maciel alerta que o Brasil corre sério risco de passar por uma nova onda da Covid-19. Segundo a epidemiologista, o aumento de casos pode estar relacionado a inúmeros fatores, entre eles à cobertura vacinal desigual. Neste domingo (23) o Brasil completou nove dias seguidos com uma média diária de mortes pela Covid-19 acima de 100.
Ethel fala também sobre a "varíola dos macacos"
A 'varíola dos macacos', uma doença incomum presente no continente africano há décadas, começou a ser identificada nos Estados Unidos, Europa e Oceania. Na América do Sul, a Argentina também registra caso da doença. A disseminação do vírus acendeu o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que discute se a contaminação possui o risco de ser uma ameaça global. O momento é ainda mais delicado devido ao mundo ainda enfrentar a pandemia da Covid-19.
CBN Vitória Especial Coronavírus - 23-05-22

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