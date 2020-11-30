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Boa notícia: vacinação contra a Covid poderá começar ainda este ano

Ethel Maciel também fala sobre a finalização do Plano Nacional de Imunização

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:54
A empresa farmacêutica Moderna anunciou após concluir os testes da fase 3 da vacina contra covid-19, o resultado da eficácia de 94%. Por isso já está ingressando com um pedido de autorização na FDA (Food and Drugs Administration), agência regulatória dos Estados Unidos, para uso emergencial. Uma solicitação semelhante também será feita na Agência Europeia de Medicamentos, que já iniciou uma análise contínua dos dados. Segundo a comentarista Ethel Maciel, isso significa que podemos ter uma vacina para a Covid-19 com autorização no mundo ainda neste final de ano. Ethel Maciel também fala sobre a finalização do Plano Nacional de Imunização.
CBN Especial Coronavírus - 30-11-20

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