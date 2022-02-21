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Especial Coronavírus

Autoteste de Covid-19: aprenda como realizar o exame em casa

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:30

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:30
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil. O produto é o "Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno", da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos. O produto aprovado usa um swab nasal (uma espécie de cotonete) e dá o resultado após 15 minutos.
O autoteste é parecido com o teste rápido, mas pode ser feito por leigos, em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab - uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal, a mais comum. Quem explica mais detalhes é a comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 21-02-22.mp3

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