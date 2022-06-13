Autoteste, antígeno e PCR: tire suas dúvidas sobre testagem

Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay

Os recentes indicadores da Covid-19 apontam o crescimento no número de casos em todo o país. E no Espírito Santo não é diferente. No Estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já é reconhecida a quinta onda, enquanto que, no âmbito nacional, é registrada a quarta. Nesse cenário, uma das principais estratégias no combate à pandemia de coronavírus, a testagem tem sido essencial para detectar a Covid, monitorar o cenário epidemiológico do país e acompanhar a transmissão do vírus. Atualmente, existem três tipos de testes em uso para o vírus Sars-CoV-2: o RT-PCR, o teste rápido de antígeno (TR-Ag) e o autoteste de antígeno (AT-Ag). Como eles funcionam e suas diferenças? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".

Your browser does not support the audio element. CBN Vitória Especial Coronavírus - 13-06-22

As diferenças dos testes

RT-PCR: trata-se de um diagnóstico laboratorial, feito por biologia molecular, que identifica a presença do material genético (RNA) do vírus Sars-CoV-2 em amostras de secreção respiratória. A amostra é colhida por um profissional de saúde, e o resultado é liberado em até 72 horas após a coleta. É o mais preciso e sensível, porque detecta material genético em qualquer fase da doença.

Teste rápido de antígeno (TR-Ag): é encontrado em laboratórios, postos de saúde e farmácias e usa um swab nasal ou nasofaringe para colher a amostra. O processamento pode ser realizado fora do ambiente laboratorial, o que permite resultado em torno de 20 minutos. Na prática, ele detecta na amostra proteínas produzidas na fase de replicação viral, ou seja, quando a infecção está ativa e altamente contaminante.