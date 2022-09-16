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Aumento nos casos de meningite deixa o ES em alerta

As explicações são da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:54

Publicado em 

16 set 2022 às 17:54
dor; pescoço; meningite; criança
dor; pescoço; meningite; criança Crédito: Freepik
A queda progressiva nos índices de vacinação está sendo acompanhada por um aumento de casos de meningite no Espírito Santo. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 158 casos da doença, com 41 mortes, entre infecções dos tipos viral, bacteriana e fúngica no Estado. Esse número de casos é 90% maior do que o registrado em todo o ano de 2021, quando houve 83 registros de meningite no Estado. E a quantidade de mortes pela doença mais do que dobrou em relação ao ano passado, que teve 19 óbitos — o aumento, então, foi de 115%. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 16-09-22

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