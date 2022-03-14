As máscaras caíram? Quem deve continuar usando a proteção facial mesmo após liberação

Máscara vira item de moda Crédito: Freepik

É hora de tirar ou não as máscaras? Na última sexta-feira (11), o governo do Estado anunciou que não haverá obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos nos municípios em Risco Baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid-19, sendo mantida a exigência somente em locais fechados. A exigência do uso de máscaras segue nos municípios classificados em Risco Moderado. Nas microrregiões classificadas em Risco Muito Baixo, o uso da máscara é apenas recomendado, sendo obrigatório apenas para pessoas que testaram positivo para a Covid.

No mapa que terá vigência desta segunda-feira (14) até o próximo domingo (20), 12 municípios capixabas ficam classificados, de forma definitiva, como Risco Muito Baixo. Outros 65 municípios estão em Risco Baixo e apenas a cidade de Cachoeiro de Itapemirim aparece como Risco Moderado. Não há municípios classificados em Risco Alto. O que os especialistas pensam sobre esse momento? Mesmo não obrigatório, o uso de máscara deve continuar? Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus" a comentarista Ethel Maciel e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e professor da Emescam, discutem o assunto. Ouça a conversa completa!

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Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

RISCO MUITO BAIXO: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

RISCO BAIXO: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.