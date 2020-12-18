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ESPECIALISTA EXPLICA

Aprovação da vacina da Moderna avança, mas Brasil não tem encomenda

Confira as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:56

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:56
Covid no mundo Crédito: Miroslava Chrienova/Pixabay
Uma boa notícia em meio ao novo aumento do número de casos de covid-19 pelo mundo. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que um comitê de cientistas americanos decidiu, na quinta-feira (17), se posicionar a favor da aprovação da vacina da covid-19 da empresa americana Moderna, que pode abrir caminho para seu uso nos Estados Unidos nos próximos dias.
Ouça a análise completa!
CBN Especial Coronavírus - 18-12-20
O parecer favorável à vacina da Moderna recebeu 20 votos a favor e nenhum contra, com somente uma abstenção. A recomendação vale para o uso do imunizante em maiores de 18 anos. Para começar a ser distribuída nos EUA, informou o portal G1, a vacina ainda depende de aprovação da FDA — agência americana equivalente à Anvisa — e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). A reunião favorável à vacina da Moderna aconteceu depois que a vacina da Pfizer-BioNTech recebeu autorização de uso emergencial pelas autoridades americanas, o que permitiu a aplicação dos primeiros três milhões de vacinas esta semana no país, o mais afetado no mundo pela pandemia.
Ethel também comenta sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que a vacina contra a covid pode ser obrigatória, mas não forçada no Brasil. 

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