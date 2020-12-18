Aprovação da vacina da Moderna avança, mas Brasil não tem encomenda

Uma boa notícia em meio ao novo aumento do número de casos de covid-19 pelo mundo. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que um comitê de cientistas americanos decidiu, na quinta-feira (17), se posicionar a favor da aprovação da vacina da covid-19 da empresa americana Moderna, que pode abrir caminho para seu uso nos Estados Unidos nos próximos dias.

O parecer favorável à vacina da Moderna recebeu 20 votos a favor e nenhum contra, com somente uma abstenção. A recomendação vale para o uso do imunizante em maiores de 18 anos. Para começar a ser distribuída nos EUA, informou o portal G1, a vacina ainda depende de aprovação da FDA — agência americana equivalente à Anvisa — e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). A reunião favorável à vacina da Moderna aconteceu depois que a vacina da Pfizer-BioNTech recebeu autorização de uso emergencial pelas autoridades americanas, o que permitiu a aplicação dos primeiros três milhões de vacinas esta semana no país, o mais afetado no mundo pela pandemia.