Anvisa avalia vacinação de crianças com mais de três anos com Coronavac

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu pedido do Instituto Butantan para utilizar a vacina CoronaVac contra a covid-19 para crianças e adolescentes com idades entre 3 ea 17 anos. O pedido é para que esta faixa etária seja incluída na bula da vacina.
De acordo com a Anvisa, para incluir novos públicos na bula, o laboratório responsável pelo imunizante precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Até o momento, a única vacina para covid-19 aprovada para menores de 18 anos no Brasil é a da Pfizer.
CBN Especial Coronavírus - 02-08-21.mp3