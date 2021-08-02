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Especial Coronavírus

Anvisa avalia vacinação de crianças com mais de três anos com Coronavac

Acompanhe a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:00

Publicado em 

02 ago 2021 às 12:00
Ampola da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan
Ampola da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan Crédito: Fernando Madeira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu pedido do Instituto Butantan para utilizar a vacina CoronaVac contra a covid-19 para crianças e adolescentes com idades entre 3 ea 17 anos. O pedido é para que esta faixa etária seja incluída na bula da vacina.
De acordo com a Anvisa, para incluir novos públicos na bula, o laboratório responsável pelo imunizante precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Até o momento, a única vacina para covid-19 aprovada para menores de 18 anos no Brasil é a da Pfizer.
CBN Especial Coronavírus - 02-08-21.mp3

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