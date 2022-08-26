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CBN Especial Coronavírus

Anvisa aprova importação de vacina contra varíola dos macacos

A análise é da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 17:55

Publicado em 

26 ago 2022 às 17:55
Varíola dos macacos: doença causada pelo monkeypox é considerada emergência mundial
Varíola dos macacos: doença causada pelo monkeypox é considerada emergência mundial Crédito: Shutterstock
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana - por unanimidade -, em Brasília, a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde (MS) importe e utilize no Brasil a vacina Jynneos/Imvanex contra a varíola dos macacos. Em outra decisão unânime, a Anvisa autorizou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e use no Brasil o medicamento Tecovirimat, para tratamento da mesma doença. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça as explicações completas!
CBN Especial Coronavirus - 26-08-22

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