Análise: novo avanço da Covid no ES e o relaxamento com a proteção

Nesta edição do CBN Especial Coronavírus, Ethel Maciel analisa dois assuntos que ganharam o noticiário, nesta semana, envolvendo a pandemia do novo coronavírus. No primeiro destaque, o atual panorama da covid-19 no Espírito Santo, a possível alteração do mapa de risco e o surto de covid eleitoral. No segundo destaque, o abate de mais de 15 milhões de visons, pela Dinamarca, após a identificação de uma mutação do novo coronavírus nos animais, que teria infectado 12 pessoas. Ouça a análise completa: