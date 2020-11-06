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ETHEL MACIEL

Análise: novo avanço da Covid no ES e o relaxamento com a proteção

Ouça o CBN Vitória Especial Coronavírus desta sexta-feira (06)

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:16

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:16
Coronavírus Crédito: CDC
Nesta edição do CBN Especial Coronavírus, Ethel Maciel analisa dois assuntos que ganharam o noticiário, nesta semana, envolvendo a pandemia do novo coronavírus. No primeiro destaque, o atual panorama da covid-19 no Espírito Santo, a possível alteração do mapa de risco e o surto de covid eleitoral. No segundo destaque, o abate de mais de 15 milhões de visons, pela Dinamarca, após a identificação de uma mutação do novo coronavírus nos animais, que teria infectado 12 pessoas. Ouça a análise completa:
CBN Especial Coronavírus - 06-11-20

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