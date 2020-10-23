Análise: impasses atrapalham corrida pela vacina no Brasil

Nesta semana, o noticiário foi marcado pelo impasse gerado no Brasil na corrida pela vacina da covid-19. Em declaração mais recente, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Harris, afirmou, nesta sexta-feira (23), que a entidade escolhe as vacinas que apoia com base em critérios científicos, e não pela nacionalidade da empresa que as desenvolvem. A declaração foi dada após Harris ser questionada sobre a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de não comprar vacinas chinesas. Vale lembrar que, na terça-feira (20), o Ministério da Saúde anunciou um protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Já na quarta-feira (20), o presidente Bolsonaro afirmou que determinou o cancelamento do acordo e que o país não compraria "a vacina da China". Os próximos passos em busca da vacina? Ethel analisa! Ouça!