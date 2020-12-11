Análise: Governo Federal não pode fugir da escolha pela vacina

A possível corrida entre os estados brasileiros para adquirir a vacina da covid-19, nas palavras de Ethel Maciel, pode ser "desastrosa". Segundo a comentarista, a compra individual do imunizante pelas unidades da federação pode aprofundar a desigualdade na pandemia, já que alguns estados não tem verba para fazer a compra. Além disso, a própria parte técnica da imunização poder ser afetada. "Os governadores tem que pressionar o governo federal, que não pode fugir da corrida pela vacina. Nós temos capacidade técnica, a nível Brasil, para fazer uma excelente campanha de vacinação. Basta querer", afirma a epidemiologista. Ouça a análise completa: