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ETHEL MACIEL

Análise: Governo Federal não pode fugir da escolha pela vacina

Ouça a análise da doutora em epidemiologia Ethel Maciel

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:19

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:19
O assunto é a vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A possível corrida entre os estados brasileiros para adquirir a vacina da covid-19, nas palavras de Ethel Maciel, pode ser "desastrosa". Segundo a comentarista, a compra individual do imunizante pelas unidades da federação pode aprofundar a desigualdade na pandemia, já que alguns estados não tem verba para fazer a compra. Além disso, a própria parte técnica da imunização poder ser afetada. "Os governadores tem que pressionar o governo federal, que não pode fugir da corrida pela vacina. Nós temos capacidade técnica, a nível Brasil, para fazer uma excelente campanha de vacinação. Basta querer", afirma a epidemiologista. Ouça a análise completa:
CBN Especial Coronavírus - 11-12-20

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