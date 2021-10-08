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Especial Coronavírus

Análise: conselho de secretários de saúde pede que uso de máscaras siga obrigatório

Ouça a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:42

Publicado em 

08 out 2021 às 17:42
Máscaras N95 e PFF2 são as que mais protegem contra o coronavírus
Máscaras N95 e PFF2 são as que mais protegem contra o coronavírus Crédito: CDC/Pexels
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) afirmou, nesta sexta-feira (08), que a manutenção do caráter obrigatório do uso de máscaras ainda é essencial para a superação da pandemia no Brasil. Em comunicado divulgado pelo órgão, o presidente do conselho, Carlos Lula, secretário de saúde do Maranhão, afirmou que os episódios recentes de cidades retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras em determinados locais pode levar a uma nova onda de casos. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça a análise da epidemiologista:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 08/10/2021

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