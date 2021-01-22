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Análise: a chegada da vacina de Oxford no Brasil e a vacinação no ES

Ouça a análise da doutora em Epidemiologia Ethel Maciel

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:22

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:22
Linha de produção de vacina contra a covid-19 no Instituto Serum em Pune, na Índia Crédito: Rafiq Maqbool/AP/Estadão Conteúdo
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca a notícia de que o governo da Índia autorizou as exportações comerciais das vacinas de Oxford produzidas no Instituto Serum, e o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira (22). Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os imunizantes estarão prontos para uso no sábado (23) à tarde, após checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem e etiquetagem. A comentarista analisa também o andamento da vacinação no Espírito Santo. Ouça:
CBN Especial Coronavirus - 22-01-21.mp3
Entenda ainda se toda vacina que fizer pedido na Anvisa para uso no país deverá passar por teste clínico entre os brasileiros. 

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