Análise: a chegada da vacina de Oxford no Brasil e a vacinação no ES

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca a notícia de que o governo da Índia autorizou as exportações comerciais das vacinas de Oxford produzidas no Instituto Serum, e o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira (22). Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os imunizantes estarão prontos para uso no sábado (23) à tarde, após checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem e etiquetagem. A comentarista analisa também o andamento da vacinação no Espírito Santo. Ouça: