Alta de casos de covid faz escolas suspenderem aulas e exigirem máscara

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outros especialistas, há risco de novas ondas de Covid, mas a chance de agravamento é menor, por causa das elevadas taxas de vacinação. Em São Paulo, escolas já registram outra vez grupos de alunos contaminados e voltam a exigir máscaras diante do novo cenário. Entre os motivos, o menor uso de máscaras, que deixou de ser obrigatório na maioria dos locais, e o retorno dos eventos sociais, como festas de aniversário e confraternizações. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".