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Especial Coronavírus

Alta de casos de covid faz escolas suspenderem aulas e exigirem máscara

O fato ocorreu na última semana em São Paulo. Há riscos para o ES? Ouça a análise

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:25

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:25
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outros especialistas, há risco de novas ondas de Covid, mas a chance de agravamento é menor, por causa das elevadas taxas de vacinação. Em São Paulo, escolas já registram outra vez grupos de alunos contaminados e voltam a exigir máscaras diante do novo cenário. Entre os motivos, o menor uso de máscaras, que deixou de ser obrigatório na maioria dos locais, e o retorno dos eventos sociais, como festas de aniversário e confraternizações. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus". 
CBN Especial Coronavírus - 09-05-22.mp3

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