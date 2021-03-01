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CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS

Alerta: uso do termômetro infravermelho não é no pulso e sim na testa

Este é um dos destaques do CBN Especial Coronavírus desta segunda-feira (01)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:52

Publicado em 

01 mar 2021 às 11:52
Um estudo publicado na renomada revista "The Lancet", feito com a vacina da Pfizer, concluiu que as pessoas que tiveram covid-19 previamente e que receberam a primeira dose da vacina tem imunidade consideravelmente aumentada. Este é um dos destaques do CBN Especial Coronavírus desta segunda-feira (01). A comentarista Ethel Maciel também fala sobre a vacina da Janssen/Johnson & Johnson, que foi aprovada pelo FDA. Uma dose, temperatura normal e mais uma excelente vacina que não teremos, comenta. E ainda, um alerta: o uso do termômetro infravermelho não é no pulso. É na testa e a Anvisa já atestou que o infravermelho do termômetro não faz mal à saúde.
CBN Especial Coronavírus - 01-03-21

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