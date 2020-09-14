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CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS

Além de proteger, uso de máscara pode reduzir sintomas da Covid-19

Ouça as orientações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:49

Publicado em 

14 set 2020 às 11:49
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a epidemiologista Ethel Maciel traz como destaque a sinalização trazida em um artigo, divulgado pela revista científica "New England Journal of Medicine" (NEJM), que indica que o uso de máscara, além de proteger do novo coronavírus, como já amplamente discutido, diminui chances de complicações por quem é contaminado. A publicação é uma perspectiva feita sob uma análise de dados e estudos divulgados em todo mundo a respeito do uso de máscara e adoção ao distanciamento físico. É sinalizado que o número de pessoas que não desenvolve sintomas de covid pode aumentar entre os que usam máscara.
Um dos apontamentos da publicação é que "dados virológicos, epidemiológicos e ecológicos recentes levaram à hipótese de que o mascaramento facial também pode reduzir a gravidade da doença entre as pessoas infectadas. Essa possibilidade é consistente com uma teoria de longa data da patogênese viral, que sustenta que a gravidade da doença é proporcional ao inóculo viral recebido. Desde 1938, os pesquisadores exploram, principalmente em modelos animais, o conceito da dose letal de um vírus - ou a dose na qual 50% dos hospedeiros expostos morrem (LD50). Com infecções virais nas quais as respostas imunes do hospedeiro desempenham um papel predominante na patogênese viral, como SARS-CoV-2, altas doses de inóculo viral podem sobrecarregar e desregular as defesas imunes inatas, aumentando a gravidade da doença", aponta trecho do artigo.
Entrevista - Fernanda Quiroz - Ethel Maciel - 14-09-20

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