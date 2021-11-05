Agência de saúde americana aprova vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), agência de saúde dos Estados Unidos, informou nesta semana que aprova a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os Estados Unidos, inclusive, começaram a vacinar crianças de 5 a 11 anos um dia após a recomendação. O principal órgão de saúde do governo americano recomendou a vacina Cominarty para uso amplo nesta faixa, seguindo a autorização da FDA, agência sanitária do país. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: