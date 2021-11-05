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Especial Coronavírus

Agência de saúde americana aprova vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos

As informações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:36

Publicado em 

05 nov 2021 às 17:36
Ampola da Cominarty, vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech contra a Covid-19
Ampola da Cominarty, vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), agência de saúde dos Estados Unidos, informou nesta semana que aprova a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os Estados Unidos, inclusive, começaram a vacinar crianças de 5 a 11 anos um dia após a recomendação. O principal órgão de saúde do governo americano recomendou a vacina Cominarty  para uso amplo nesta faixa, seguindo a autorização da FDA, agência sanitária do país. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 05/11/2021

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