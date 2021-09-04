Adolescentes de 12 a 17 anos vão começar a ser vacinados no dia 15, define Ministério

O Ministério da Saúde enviou aos municípios uma nota técnica que define "a inclusão de crianças e adolescentes (12 a 17 anos) com ou sem deficiência permanente, comorbidades e os privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade para vacinação contra a Covid-19". O início dessa etapa de imunização deve se dar em 15 de setembro. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: