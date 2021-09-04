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Especial Coronavírus

Adolescentes de 12 a 17 anos vão começar a ser vacinados no dia 15, define Ministério

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 00:59

Publicado em 

04 set 2021 às 00:59
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Ministério da Saúde enviou aos municípios uma nota técnica que define "a inclusão de crianças e adolescentes (12 a 17 anos) com ou sem deficiência permanente, comorbidades e os privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade para vacinação contra a Covid-19". O início dessa etapa de imunização deve se dar em 15 de setembro. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 03/09/2021

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