A explicação sobre vacinação de grávidas e o alerta para o risco da 3ª onda

Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel esclarece as dúvidas que ainda persistem em relação à vacinação das grávidas e puérperas. Na última quarta-feira (19) o Ministério da Saúde informou que gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca aguardem o fim da gestação e do período puerpério para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.

Desde a mudança de posição ministerial, a vacinação deste grupo passou a ser recomendada apenas para as mulheres que apresentem comorbidades, podendo receber outros tipos de imunizantes, como CoronaVac e Pfizer. A comentarista alerta que, em meio as mudanças, gestantes não estão indo tomar a vacina

Your browser does not support the audio element. CBN Vitória Especial Coronavírus - 21/05/2021