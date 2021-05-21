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Especial Coronavírus

A explicação sobre vacinação de grávidas e o alerta para o risco da 3ª onda

As explicações são de Ethel Maciel, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:08

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:08
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel esclarece as dúvidas que ainda persistem em relação à vacinação das grávidas e puérperas. Na última quarta-feira (19) o Ministério da Saúde informou que gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca aguardem o fim da gestação e do período puerpério para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.
Desde a mudança de posição ministerial, a vacinação deste grupo passou a ser recomendada apenas para as mulheres que apresentem comorbidades, podendo receber outros tipos de imunizantes, como CoronaVac e Pfizer. A comentarista alerta que, em meio as mudanças, gestantes não estão indo tomar a vacina
CBN Vitória Especial Coronavírus - 21/05/2021
Ethel Maciel destaca ainda a sinalização de cientistas sobre o risco de uma terceira onda da Covid-19 no Brasil e o que já se sabe sobre a chegada de uma cepa indiana,

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